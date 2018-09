Aldair Alves Brant, 29 anos, foi encontrado morto por populares na última quinta-feira (6), em Dourados. O homem estava desaparecido desde o dia 31 de agosto, quando sua esposa, Fernanda Cruz, 24 anos, foi achada morta com os pés e mãos amarrados, em Deadápolis.

De acordo com o MS News, o corpo de Aldair estava boiando no rio Dourados, próximo a um pesqueiro. Uma equipe da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e retiraram a vítima do local.

O homem foi reconhecido por um irmão. Ainda não se tem mais detalhes do ocorrido.

Esposa

A esposa de Aldair, Fernanda Cruz, foi encontrada morta com os pés e mãos amarrados, na casa em que o casal morava no município de Deadápolis.

Ela estava com vários ferimentos na cabeça e o marido era um dos principais suspeitos pelo homicídio.