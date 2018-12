Um homem de 29 anos perdeu o controle da direção e bateu com veículo em vitrine de uma loja de roupas. O acidente aconteceu deste sábado (15), às 1h40, em Maracaju.

De acordo com informações do site Maracaju Speed, o condutor do veículo Pegeot 207/HB, sofreu escoriações leves após perder controle da direção e bater de frente com a estrutura de vidro de uma loja de roupas localizado na rua Antônio de Souza Marcondes, na região central da cidade.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e outras pessoas não foram envolvidas no acidente. O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Maracaju, após receber os primeiros socorros dos bombeiros.