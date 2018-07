Raul César Barbosa Matos, 19 anos, foi encontrado morto na Penitenciária Estadual (PED), de Dourados, na quarta-feira (25). Ele havia sido preso no sábado (21), pelos policiais da Guarda Municipal (GMD), com 912 gramas de pasta base de cocaína no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.

De acordo com o Dourados News, os agentes avistaram o corpo do jovem por volta das 20h de ontem, na cela disciplinar 14. Conforme o site, ele estava sozinho no local.

Ainda segundo o site de notícias, na parede ao lado, Raul deixou os dizeres “oi, amor! Não mais engraçado que nós já sabíamos que eu iria ‘cair’ e eu arrisquei. A gente ‘tretou’ e nós terminamos dois dias antes. Ainda te amo, saudades”.

O caso é investigado.