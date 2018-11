Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde desta quarta-feira (28) na BR-262, em Aquidauana-MS.

A equipe policial avistou duas carretas trafegando juntas em alta velocidade e tentou abordá-las. Na altura do km 510, uma das carretas parou, a outra, desobedeceu a ordem e empreendeu fuga. O motorista conduzia o bitrem de forma muito agressiva, expondo os demais usuários da via em risco: dirigindo pela contramão de direção, na iminência de causar uma colisão frontal, como também forçando os veículos a seguirem pelo acostamento e até mesmo pararem ou saírem de pista.

Os policiais rodoviários federais chegaram a parear a viatura três vezes ordenando que o homem parasse a carreta e foram ignorados. Na terceira vez, o condutor realizou de dentro da cabine um disparo contra a viatura PRF, afim de evitar aproximação da equipe. Diante da agressão e do risco de um grave acidente, os PRFs realizaram disparos contra os pneus da carreta, o que obrigou o motorista a parar.

O homem parou sobre a pista de rolamento e logo que desceu do veículo efetuou vários disparos contra a equipe que reagiu revidando os tiros. O condutor foi alvejado e ferido, sendo socorrido pelos policiais no entanto, não sobreviveu aos ferimentos e morreu minutos depois no Hospital Regional de Aquidauna.