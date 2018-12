Edinaldo Félix Rocha, 32 anos, foi preso pela Polícia Civil de Dourados acusado de agredir e esfaquear uma idosa de 60 anos na manhã do último sábado (8), na região da Vila Zeina.

De acordo com informações do site Dourados News, o Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu Edinaldo na segunda-feira (10). Ele confessou o crime e afirmou ter ficado de ‘campana’ na casa da vítima desde a noite de sexta-feira (7).

Ele afirmou que por volta das 20h, viu a proprietária do imóvel chegar ao local a bordo do veículo, mas, por conta do latido dos cachorros não executou o crime naquele momento.

Edinaldo era o jardineiro da casa e disse ter escutado a mulher falando sobre a compra de um imóvel, o que despertou interesse em cometer o assalto.

No sábado pela manhã quando a vítima saía de casa, Edinaldo a atacou com agressões e ainda desferiu golpes de faca para garantir que a mulher ficasse desacordada. Ele usava uma touca ninja no momento do crime.

Do local ele levou uma quantia de R$ 2 mil e disse ter utilizado parte do dinheiro para o pagamento de dívidas. Com ele a polícia encontrou R$ 340,00 e a touca utilizada no assalto. Após a violência, a mulher chegou a ser internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Vida.

Em nota o SIG alerta: “o caso há de servir como alerta à população sobre os cuidados que se deve adotar com a contratação de prestadores de serviço, principalmente no que diz respeito aos comentários realizados na presença ou proximidade deles”.