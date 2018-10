Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 11h30 mais uma farmácia foi assaltada em Campo Grande. Os roubos tem sido frequentes e vem deixando muitos comerciantes preocupados. A farmácia fica na avenida Guaicurus, no bairro Universitário.

Conforme o boletim de ocorrência, uma jovem aprendiz estava trabalhando no local, quando um indivíduo magro, moreno, baixo e de olhos grandes, que estava vestido com uma calça jeans, uma camiseta azul com branco, boné na cabeça e um chinelos, entrou na farmácia e pediu medicamentos, logo que pegou os remédios a atendente falou para ele ir até o caixa efetuar o pagamento.

Foi o momento que o assaltante rendeu a jovem com uma arma de fogo e pediu que ela entregasse todo o dinheiro do caixa e a jovem entregou R$ 740,00. No local não tem câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do criminoso.

O caso foi registrado com roubo majorado [quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário(Depac) do bairro Piratininga. A polícia investiga o caso.