Osnei de Carvalho Moreira, 45 anos, o “Leitinho”, acusado de ter assassinado o policial militar, Gilberto Biano Mendes Valiente, torturou e matou um idoso de 74 anos, no último dia 30 de setembro, no Jardim Inápolis.

De acordo com informações policiais repassadas ao JD1 Notícias, a vítima, identificada como sendo Gabriel Ricaldes, 74 anos, teria se envolvido com a esposa de Osnei. Ao tomar conhecimento do fato, o autor teria prometido matar o idoso.

O corpo do idoso foi encontrado com as mãos amarradas e sinais de tortura pelo próprio filho, que estranhou o sumiço do pai. Segundo relatos do filho, o pai estava morto na cama com lesões nos braços e no rosto.

O autor fugiu pelo fundo da casa onde tem uma chácara. O dono da chácara registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia, relatando que sua moto fora roubada.



(Após o assassinato do idoso, Osnei era considerado foragido)

Autor morto um dia após assassinar policial

Após o assassinato do policial Valiente, a polícia identificou como sendo Osnei o autor. Equipes do Batalhão de Choque e Bope com o auxílio de patrulha aérea se deslocaram até a região do Indubrasil, onde receberam informações de que Osnei estaria.

Populares informaram que viram o assassino pelo bairro em uma bicicicleta e a arma nas mãos. Com base nas informações, as equipes iniciaram o patrulhamento. Os militares que estavam na aeronave avistaram Osnei em uma região de árvores e informaram as equipes que estavam no solo. Ao chegar ao local, as equipes foram recebidas a tiros por Osnei, dando início ao confronto.

Osnei foi atingido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Monica, ao chegar à unidade foi constatado o óbito.