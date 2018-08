Atentado em tabacaria deixa um morto e dois feridos

O atirador teria se envolvido em uma briga e foi expulso do local momentos antes

O músico Jorge Edson Ferreira, 27 anos, morreu, Fernando Farhat e Gilberto dos Santos Ferreira, 21 anos, ficaram feridos após um atirador identificado como Márcio Pereira Viana, 24 anos, invadir uma tabacaria na madrugada deste domingo (5), em Três Lagoas.

De acordo com informações do site JP News, o autor teria se envolvido em uma briga e foi retirado da casa noturna. Minutos depois, voltou ao local disparando contra o portão, que já estava fechado.

Um dos tiros atingiu o músico, conhecido como “Pele Negra”, ele morreu a caminho do hospital. Fernando foi atingido com um tiro no peito e seu estado de saúde é considerado grave. Um dos disparos atingiu o braço de Gilberto, que não corre risco de morrer.

Procurado pela polícia

O suspeito que já foi identificado pela polícia está foragido. O comandante da PM, major Ênio de Souza, disse ao jornal local que o rapaz já tem passagens pela polícia. “Ele já respondeu por homicídio, roubo, furto, direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo”, afirma o comandante.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito não foi encontrado em sua residência. Os policiais ainda foram em uma bicicletaria, que seria dele, mas também não o encontraram.