Na noite de quinta-feira (09), um tiroteio deixou duas pessoas feridas, em Itaporã. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourival Nascimento da Silva.

De acordo com as informações do Itaporã News, as vítimas identificadas são Raimundo Gabriel Teixeira Silva e Rafael Medina Freitas.

Segundo relatos repassados ao site local, na Avenida José Maria Bezerra Lima o ocupante de um carro preto disparou contra um motociclista. No prolongamento da mesma via, na Rua Juscelino Kubitschek, o mesmo autor atirou contra outra vítima, um ciclista, ambos foram atingidos no tórax.

Quando os policiais chegaram ao local encontraram Raimundo caído com ferimento de arma de fogo, e ainda na mesma rua estava Rafael Medina, também ferido pelo tiro.

A Polícia Militar de Itaporã esteve nos locais, e está em busca de identificar o autor.