Na noite desta quarta-feira (3), um atirador ainda não identificado invadiu a casa de Rosângela Coura Masena, 38 anos, conhecida como 'Bibi'. O caso aconteceu no Conjunto Imperial, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande. O autor disparou sete vezes contra a vitíma, sendo que Bibi foi atingida com pelo menos três tiros, sendo no braço esquerdo e na região do pescoço.

A mulher foi socorrida em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Nas primeiras horas desta quinta-feira (4) o Hospital Auxiliadora divulgou um boletim médico com o estado de saúde da vítima, onde foi informado que Bibi, está medicada, realizou exames e está entubada na emergência.

Testemunhas relataram a polícia que o atirador de estatura baixa e obeso invadiu um dos cômodos da residência da vítima e disse: "Aqui é o crime e chegou a sua hora", e efetuou sete disparos em direção a mulher. O suspeito fugiu em uma motocicleta Twister de cor vermelha junto com outro que o aguardava do lado de fora do imóvel.A Polícia Militar fez rondas na região, mas sem sucesso.