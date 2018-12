A três-lagoense foi encontrada morta no início do mês e a família pretende translado do corpo

Criskeila Veloso Gomes, de 21 anos, encontrada morta em uma praia de Brisbane, no litoral leste da Austrália, no dia 8 de dezembro, foi concluída. A polícia do estado de Queensland concluiu os exames na semana passada e divulgou neste domingo (23).

Conforme o site JP News, o resultado apontou para suicídio. A jovem estava desaparecida desde 28 de novembro, um dia após enviar uma mensagem de áudio para a família que mora em Três Lagoas, dizendo que estava bem e a caminho do trabalho.

O desaparecimento dela foi comunicado pelo namorado. O corpo foi encontrado em uma praia, perto de um carro e junto com o aparelho celular que ela utilizava para manter contato com a família. Criskeila morava com o irmão mais novo na Austrália desde 2017, quando a família resolveu retornar ao Brasil depois de viverem 14 anos no país.

Na época, os policiais informaram que não havia sinais de violência no corpo.

O cônsul honorário do Brasil em Queensland, Valmor Gomes Moraes, disse que existe a possibilidade de translado do corpo ou cremação.