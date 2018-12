Um adolescente, de 13 anos, matou a própria avó identificada como Cirlene Oliveira, 49 anos, com duas facadas nas costas na tarde de terça-feira (11) na cidade de Itaporã. O motivo seria a negativa da mulher em deixar o menor viajar para Dourados para passar alguns dias com o pai.

Segundo a polícia, o garoto morava com Cirlene, e por volta das 13h40 uma discussão entre avó e neto teve início. O menor então, se apoderou de uma faca e acertou a avó enquanto ela virou as costas. Ela foi ferida no ombro e no pescoço e morreu no local.

Após o crime o adolescente foi até a delegacia e contou o ocorrido. A equipe policial e familiares da vítima foram até a residência e a encontraram morta. A mãe do menor passou mal e precisou de atendimento médico.

Testemunhas informaram aos investigadores que o adolescente era muito agressivo com a avó. Ele foi apreendido em flagrante e responderá por ato infracional conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O corpo de Cirlene será velado na Capela Municipal Menino Jesus, nesta quarta-feira (12).

A equipe de redação do JD1 Notícias procurou o Delegado responsável, Rauali Kind Mascarenhas, mas ele não estava disponível no momento e ficou de prestar mais esclarecimentos sobre o caso posteriormente.