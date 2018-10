A Operação MS 41 realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) durante o feriado prolongado em Mato Grosso do Sul, revelou queda de cerca de 40% no número de acidentes de trânsito, em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo os dados divulgados, foram atendidos seis acidentes de trânsito, que teve sete vitímas, mas nenhum óbito. Segundo o Batalhão, o número reflete queda de 76% no número de vítimas, já que em 2017 foram registrados nove pessoas feridas e sete óbitos nas rodovias estaduais.

Ao todo a Operação MS 41 fiscalizou um total de 2.938 veículos, aplicou 264 autos de infrações de trânsito, apreendeu 3,7 toneladas de droga e 40 pacotes de cigarro. Também foi recuperado dois veículos roubados, preso um homem por utilização de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa e registrado cinco ocorrências de descaminhos.

De acordo com o comandante do BPMRv, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, o resultado positivo na operação são reflexo de maior produtividade do efetivo policial em rodovias estaduais, além de fiscalização preventiva que aumentou em 12%, comparado a 2017. A BRMRv esteve presente em pontos e horários sensíveis nas quase 15 mil Km de rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. A presença policial e fiscalização de trânsito são ferramentas importantíssimas para inibir a prática criminosa, mas também prevenir condutas imprudentes que levam a acidentes de trânsito” afirma o comandante.

Ao todo foram empregados 160 policiais militares, distribuídos em 12 bases operacionais rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Doze equipes volantes também percorreram outros pontos estratégicos. A Operação MS 41 continua nesta segunda-feira (15) em todo o estado.