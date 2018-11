Na madrugada desta quarta-feira (7), assaltantes fortemente armados explodiram os caixas eletrônicos e os cofres das agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em Chapadão do Sul. Segundo relato da Polícia Militar, Civil e de alguns moradores, participaram da ação criminosa um bando de assaltantes conhecidos como "Novo Cangaço".

Com intuito de dificuldar a ação dos policias do quartel tiros foram dados pelos bandidos em vários pontos das cidades inclusive próximo ao quartel da Policia Militar e delegacia da Polícia Civil. Ainda não há confirmação se alguém ficou feriado ou se eles conseguiram levar dinheiro dos bancos e a quantidade.

A primeira agência a ser atacada foi a do Banco do Brasil, localizada na Avenida Onze, entre a Avenida Oito e a Rua Dez. Em seguida explodiram a agência da Caixa Econômica Federal, que localiza-se na Avenida Seis, entre a Avenida Onze e a Rua Nove, ambas no centro da cidade, distante 260 metros uma da outra aproximadamente.

Os assaltantes tinham a informação que os cofres estavam todos abastecidos, e que nesta quarta-feira seria o dia de pagamentos dos funcionários dos operários que estão construindo duas PCHs na cidade e também das Usinas Sucroalcooleiras da região.

Segundo informações, no Banco do Brasil foi explodido o cofre principal e um caixa eletrônico e na Caixa Econômica todos os caixas da frente foram explodidos também foram explodidos os cofres principais.

Lojas ao lado do banco do Brasil também foi alvo dos tiros, onde levaram todas as roupas masculino e óculos, segundo os proprietários.

Testemunhas contaram que viram duas camionetes Toyota Hilux prata enfrente a Caixa Econômica e uma camionete GM S-10 e um carro pequeno no Banco do Brasil.Com a explosão a estrutura do prédio do Banco do Brasil ficou toda comprometida, e corre risco de desabar.

Policiais de toda região estão em alertas na procura dos bandidos. Por se tratarem de bancos da União, a Policia Federal irá investigar o assalto.

Os valores levados dos dois bancos não foram revelados. A perícia fará o levantamento das explosões ainda durante a manhã desta quarta-feira.