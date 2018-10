Na noite de ontem, por volta das 23 horas um motorista de aplicativo de 39 anos teve o seu carro roubado por três pessoas, dois adultos um de 23 e o outro de 24 anos, o outro envolvido é um adolescente de15 anos que foi apreendido.

Vítima relatou que foi fazer uma corrida próximo ao Lago do Amor, até a Vila Jacy, foi quando um dos passageiros pediu para ele passar no bairro Aero Rancho

A vítima começou a trabalha como motorista de aplicativo a cerca de três meses, ainda relatou que os criminosos ainda o ameaçaram logo depois que ele foi pegar o seu celular e sua carteira, os bandidos disseram “deixa tudo ai, ou quer levar um tiro”.

O veículo foi recuperado cerca de uma hora depois do roubo no bairro Taquarussu, e de acordo com o delegado José Roberto Oliveira Junior, a vítima conseguiu entrar em contato com a polícia rapidamente, e com isso as viaturas foram notificadas com todas as características do veículo. E acabaram avistando o veículo e fazendo a apreensão dos bandidos e que um deles na hora da abordagem, acabou correndo com algo em suas mãos e acabou sendo baleado no joelho, e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratinga, mas será investigado pela DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).