Após roubar uma auto elétrica com uma arma de brinquedo na tarde de quarta-feira (24), Everton Souza, 35 anos, teve a sua prisão preventiva decretada depois de audiência de custódia nesta manhã.

O suspeito do crime disse que usou a máscara que ele usa para fazer o tratamento contra o câncer, para cometer o roubo.

Everton foi preso em fragrante em um posto de combustível que fica no cruzamento entre a avenidas Calógeras e Eduardo Elias Zahran. Ele estava com um mandado de prisão em aberto e por já ter várias passagens pela polícia por roubo e furto, e como representa perigo para a sociedade, teve a sua prisão decretada em audiência no fórum de Campo Grande.

Souza, que foi diagnosticado com um câncer que ataca a medula óssea, teria saído da sessão de quimioterapia e passado no camelódromo, onde comprou uma arma de brinquedo com a intenção de cometer roubos pela capital.

Ao passar por uma auto elétrica, decidiu começar a sua onda de assaltos, ele entrou no estabelecimento e fez todos que estavam no local ir para dentro do escritório. Agressivo, pedia a todo o momento por dinheiro, e logo em seguida fugiu com apenas R$ 37 e uma corrente de ouro.

O filho do proprietário percebeu que a arma era de brinquedo e acabou reagindo, momento em que Everton correu até o posto de combustível e tentou roubar o carro de uma mulher que abastecia, sendo contido por populares que estavam próximos.

A polícia foi acionada e quando chegaram ao local, encontraram o autor rendido, e com as mãos amarradas por um cinto. O caso foi registrado na Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos).