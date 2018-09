Douglas Oliveira da Silva, 20 anos, morreu na noite de quinta-feira (20), após dar entrada na Santa Casa. O jovem foi atingido por dois tiros no tórax durante um confronto com a Polícia Militar (PM).

O criminoso roubou uma motocicleta, celulares e a carteira de um homem na Vila Nasser, região leste de Campo Grande, no período da tarde. Quando foi à noite, uma testemunha teria avistado o suspeito em uma conveniência no Jardim Aeroporto e acionado a polícia.

No local, os policiais já foram recebidos a tiros e revidou. Douglas acabou sendo atingido com dois tiros no tórax, foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu. O jovem estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Foram apreendidos um revólver calibre 32 e a motocicleta roubada que já estava sem placa. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac) . Douglas tinha várias passagens pela polícia por roubo e furto e respondia processos na Justiça pelo mesmo crime.