Por volta das 3h, um policial militar, de 27 anos, que estava de folga e trabalhava como motorista de aplicativo foi alvo de assalto e um dos bandidos acabou morto. O fato ocorreu na região da Vila Jacy depois dos assaltantes solicitarem uma corrida para cometer o crime.

De acordo com informações da polícia militar, o perfil de uma mulher teria solicitado a corrida, mas, ao parar o carro no endereço no bairro Taquarussu, dois homens entraram bruscamente no carro Onix de cor branca do PM.

A corrida foi iniciada e na altura da rua Equador, já na Vila Jacy, os homens anunciaram o assalto e mostraram uma arma de fogo. O policial reagiu e atirou contra com dois. Um dos bandidos foi acertado e morreu no local, o outro correu e conseguiu fugir.

O vereador Valdir Gomes do PP, que reside em frente ao endereço do ocorrido, ouviu os estampidos dos disparos e foi verificar visualizando a cena. Ele fez publicação em seu perfil do facebook “Agora é 3 da manhã , na frente da minha residência, tentativa de roubar o carro [do] motorista de Uber , um fugiu o outro foi morto eles só não sabiam que o motorista era policial. Pensa acordar com tiros no seu portão. Deus nós proteja”.

Informações divulgadas nesta manhã, constam que a arma tipo pistola usada pelos assaltantes era de brinquedo. O vereador Valdir Gomes comentou sobre o caso.

“Nós conversamos com o policial, que estava trabalhando de uber e ele nos relatou que o assaltante mandou ele desocupar o veículo e ele desceu, mas, depois se identificou como policial e deu voz de prisão, mas, os dois se recusaram e sacaram uma arma, nisso o PM teve que atirar até para proteger a própria vida”, disse o parlamentar em entrevista.



Um dos suspeitos morreu no local