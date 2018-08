Na noite de sexta-feira (10) três pessoas acabaram vítimas de bandidos, no cruzamento da rua Aquidauana com a avenida Joaquim Teixeira Alves, região central de Dourados.

De acordo com o Dourados News, um homem de 21 anos, morador no jardim Novo Horizonte e mulheres de 32 e 22, residentes no Santo André e Água Boa, respectivamente, caminhavam pelo local por volta de 22h30, quando dois criminosos chegaram de moto e anunciaram o roubo.

Na ação, os suspeitos levaram três aparelhos de telefone celular, duas caixas de som portáteis, uma mochila e ainda aproximadamente R$ 1 mil do rapaz de 21 anos.

O caso foi denunciado no 1º Distrito Policial de Dourados e será investigado.