O interno recebia atendimento no local, quando foram "resgatá-lo"

Uma ala do Hospital da Vida foi invadida por bandidos vestidos com roupas brancas, disfarçados de enfermeiros, no início da tarde desta sexta-feira (27) e resgataram um preso que cumpre pena na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

O interno Nelson de Oliveira Falcão recebia atendimento no local quando os suspeitos renderam o policial militar que realizava a escolta e levaram o bandido. Até a arma do policial foi roubada.

Segundo informações do Dourados News, os criminosos fugiram em um carro Ford Fiesta. Órgãos de segurança pública estão realizando buscas na cidade para encontrar os invasores.