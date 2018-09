Na madrugada de sexta-feira (14), a agência dos Correios de São Gabriel do Oeste foi foi arrombada e assaltada. A Polícia Federal investigará o caso e a agência permanece fechada.

Segundo o site local Idest, os criminosos teriam entrado pelo telhado do prédio. Os Correios informaram em nota que equipamentos foram danificados, motivo pela qual não há previsão de reabertura da agência, e por questões de segurança, a instituição não divulgou informações de valores furtados.

Ainda de acordo com o Idest, a agência dos Correios da cidade vem sendo alvo constante de ladrões. Na última semana aconteceu uma tentativa de furto em São Gabriel e no início desta semana, na terça-feira (11), aconteceu um assalto na cidade de Sonora, norte do estado, onde dois homens armados entraram na agência e levaram o dinheiro dos caixas que tinham acabado de abrir.

Em Sonora a agência também ficou fechada para atendimento ao público e segundo a assessoria de comunicação dos Correios, já está operando normalmente, com exceção do serviço de Banco Postal.