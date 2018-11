Nesta quinta-feira (22), uma família foi rendida por dois bandidos em sua residência, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, Giuliene de Carvalho, de 48 anos, estava em casa quando dos homens apareceram armados. Um deles rendeu, um dos filhos do casal que estava no banheiro, enquanto o outro abordava seu marido, Joilson Jose Proença da Silva, de 54 anos.

Em seguida, todos , incluindo outro filho do casal que estava na casa, foram amarrados com carregador de celular e extensões que estavam em aparelhos eletrônicos. Os bandidos, conhecidos como "Picachu" e "Brinquedo" reviraram toda a casa, além dos pertences da família, eles levaram o veículo.

Na madrugada desta sexta-feira (23), a polícia localizou o carro abandonado, na rua dos Ventos, próximo ao bairro Morada Verde.