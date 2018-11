Câmeras de segurança do motel onde o ato foi consumado registraram a entrada do acusado

Valdemar Q. 54 anos, o homem que se fantasiava de Batman no município de Rio Branco-AC, foi preso na manhã de segunda-feira (26), durante cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Civil. Ele é acusado de ter estuprado uma criança de 11 anos, em um motel da cidade.

Conforme o site Folha Nobre, o crime teria acontecido em setembro deste ano. As câmeras de segurança do motel localizado na Via Chico Mendes mostraram o momento em que o acusado entrou e saiu. A menina teria sido largada próximo ao Arena da Floresta com a quantia de R$ 5 reais para que pegasse um ônibus e fosse para casa, informou a delegada Elenice Frez.

Em seu depoimento, a criança relatou que tinha ido à escola, mas, ao chegar lá, foi avisada que não teria aula e no caminho para casa foi abordada pelo suspeito que a colocou no veículo e a levou para o motel no segundo distrito.

A delegada ressalta a importância da fiscalização desses motéis quanto à entrada de menores no estabelecimento. "A placa não vai inibir o estuprador de cometer um crime. É preciso que haja fiscalização de quem entra e sai desses lugares porque se estivessem cumprindo a lei esse estupro não tinha acontecido", disse Elenice

O homem, que trabalhava em uma farmácia de Rio Branco fantasiado e que em diversos eventos se intitulava "Batman do Acre", foi reconhecido pela menina por meio de foto e pessoalmente.