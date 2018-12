A polícia responsável pelo caso do bebê encontrado morto em uma represa nesta segunda-feira (17) em Itaquiraí acredita que a criança pode ter sido deixada no local logo após seu nascimento. O fato do recém-nascido ainda estar com o cordão umbilical reforça essa suspeita dos investigadores.

“Pelo o que analisamos no local, era um bebê grande de aproximadamente 50 centímetros e de uma gestação praticamente completa. A principal suspeita é de que o bebê teria sido "descartado" logo após o nascimento”, explica o delegado Edson Ubeda, responsável pelo caso.

O delegado explica que exames periciais solicitados devem apontar as causas da morte, além disso, material genético foi colhido para que exame de DNA possa ser feito caso a polícia identifique alguma suspeita de ser a mãe da criança. “Agora, vamos fazer diligências em hospitais da cidade e na região para saber se alguma mulher procurou atendimento”, afirma.

O caso

Nesta segunda-feira (17), o corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado em uma represa no assentamento Aliança, em Itaquiraí.

O corpo foi encontrado pelo proprietário do sítio, José Alberto Oliano, 52 anos, quando pela manhã, ao ir ao pasto buscar as vacas para ordenha encontrou dentro da represa que os animais usam como bebedouro o corpo da criança. Oliano chamou seu vizinho para que o mesmo pudesse ver e confirmar se era mesmo um bebê.

Após a confirmação de que realmente se tratava do corpo de uma criança, eles acionaram a Policia Militar de Itaquiraí, que preservou o local até a chegada da equipe da Polícia Civil e Perícia.

O corpo foi retirado da represa e encaminhado pela empresa funerária até o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte a esclarecer.