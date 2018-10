Ação aconteceu durante fiscalização de rotina no Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia, em Corumbá

Um homem de 64 anos, de nacionalidade boliviana, foi flagrado por uma equipe da Receita Federal do Posto Esdras, na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, tentando ingressar no país com mais de R$ 60 mil reais de forma não declarada.

A equipe de plantão da Receita Federal apreendeu R$ 52.454,00 além de B$ 4 mil (bolivianos) durante fiscalização.

O boliviano conduzia um veículo com placas do país vizinho, e tentava entrar no Brasil com os valores em espécie não declarados. Ele informou que é gerente de uma empresa de transporte de passageiros e que o montante de R$ 62.454 e B$ 4 mil (bolivianos), era para o pagamento de despesas variadas.

Segundo o limite definido pela legislação para porte em viagem internacional, o boliviano só poderia no país com a quantia de R$ 10 mil. Esse valor foi devolvido ao viajante que foi liberado em seguida. Todo o restante foi apreendido.

O boliviano ainda pode buscar e reaver o montante apreendido entrando com recurso na esfera administrativa. Se não conseguir, ainda poderá recorrer à Justiça.