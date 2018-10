Votos válidos mostram o candidato do PSL à frente do petista por 16 pontos percentuais

A primeira pesquisa de intenção de votos à Presidência da República aferida pelo Datafolha foi divulgada nesta quarta-feira (10). Segundo o instituto, Jair Bolsonaro (PSL) tem 58%, enquanto seu opositor, Fernando Haddad (PT) 42% dos votos válidos. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos.

Nos votos totais, os resultados levam em conta os brancos e nulos que somaram 8% e os indecisos, neste caso 6%. Nesse cenário, Jair Bolsonaro tem 49% e Fernando Haddad 36%. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 3.235 eleitores em 227 municípios no dia 10 de outubro de 2018, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e "Folha de São Paulo", e está registrada no TSE sob o número BR-00214/2018.

Confira os números no gráfico abaixo: