Após procedimento cirúrgico na Santa Casa de Misericórdia, estado de saúde do paciente é estável

O candidato à presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), passou por cirurgia nesta quinta-feira (6), após ser atingido por um golpe de faca no abdômen. O golpe acertou o intestino do presidenciável que foi encaminhado para a Santa Casa de Juiz de Fora.

De acordo com o G1 Juiz de Fora, Bolsonaro deu entrada na emergência por volta de 15h40, com "uma lesão por material perfurocortante na região do abdômen".

Conforme o site de notícias, inicialmente, Flavio Bolsonaro - um dos filhos do candidato - havia informado que o ferimento era superficial. Contudo, por volta das 17h50, a TV Globo apurou que foi confirmada uma lesão na alça intestinal, já costurada.

O suspeito de ter desferido o golpe, Adélio Bispo de Oliveira foi preso em flagrante e conforme o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora, tenente-coronel Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, ele "alegou que tentou ferir o candidato Bolsonaro por ter divergências de ideias e pensamentos com ele. Ele não tem nenhuma filiação partidária. Falou que [foi] uma questão pessoal dele. Depois não manifestou mais nada".

Conforme o site de notícias, a faca usada para ferir o candidato foi apreendida e uma equipe da polícia fez buscas em um imóvel onde Oliveira morou em Montes Claros, cidade a cerca de 800 km de Juiz de Fora, porém, não encontrou nada.

PF abre inquérito

A Polícia Federal (PF) vai instaurou um inquérito para investigar o atentado contra do candidato Bolsonaro. A assessoria de imprensa da PF divulgou uma nota informando que o presidenciável contava com uma escolta de policiais federais quando o fato aconteceu.

Ainda de acordo com o G1 Juiz de Fora, a nota relata que “foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato”.

Reprodução/ G1 Juiz de Fora

Os policiais apreenderam a faca usada para ferir Bolsonaro