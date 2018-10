Ele desapareceu no último dia 15 de setembro na região da Baía do Jacadigo cerca de 60 quilômetros da área urbana de Corumbá.

O Corpo de Bombeiros encerraram nessa terça-feira (02) as buscas ao idoso Dario Carlos Pinheiro (84), que desapareceu no último dia 15 de setembro na região da Baía do Jacadigo e São Domingos, distantes cerca de 60 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Na segunda-feira (1º), os militares realizaram com apoio da Marinha, um sobrevôo de cerca de duas horas pela região, mas nenhum vestígio foi encontrado. Apenas o cavalo que ele utilizava foi visto em campo aberto. O animal já tinha sido visto pelos peões nos primeiros dias de busca, sem a sela. Os bombeiros realizavam as buscas desde o dia 17 de setembro. Ao todo, foram 15 dias de trabalho.

Desaparecimento

O Morador da fazenda Santa Rosa dos Bugres, o idoso Dario Carlos Pinheiro (84) desapareceu no dia 15 de setembro quando teria ido até um comércio em Maria Coelho, depois de pernoitar em uma fazenda na região.

Na segunda-feira (17), após sentirem a ausência do idoso, funcionários da fazenda Santa Rosa entraram em contato com moradores de propriedades próximas e receberam a informação que ele teria sido visto pela última vez a pé na entrada da fazenda Louro.

Com cavalos, tratores e ajuda de trabalhadores rurais, equipe composta por três militares fez varredura pela região, mas, nenhum vestígio foi encontrado. A família do aposentado relatou que ele já apresentou perda de memória e poderia estar desorientado.

Informações podem ser repassadas aos bombeiros pelo 193.