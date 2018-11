Na noite de domingo (11) a Polícia Civil prendeu um caminhoneiro suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, na cidade de Paraíso das Águas, interior de Mato Grosso do Sul. Os policiais conseguiram identifica-lo, por conta de um boné que estava usando na noite em que cometeu o crime.

Conforme a polícia, na madrugada do último domingo, a jovem havia ido em um bar com amigos. Por volta de 1h, ela decidiu ir embora, e no caminho foi abordada pelo autor que a levou para um matagal e a estuprou.

A adolescente voltou ao bar onde estava e pediu socorro. Ela estava com hematomas pelo corpo, rosto e estava com um dente quebrado.

A polícia foi acionada, e chegando no local do crime, encontraram as roupas da vítima e um boné rosa. Imediatamente voltaram ao bar e começaram a interrogar as pessoas, perguntando se alguém tinha visto um homem usando aquele boné, naquela noite.

Depois de algum tempo, acabaram descobrindo que um músico da banda, havia tocado no local e tinha publicado uma foto com um boné idêntico ao que foi encontrado no matagal.

Os policiais conseguiram entrar em contato com as mulheres que aparecem na foto com ele, e descobriram que ele estava com seu caminhão estacionado em um posto de combustível da região.

A princípio o indivíduo negou o crime de estupro contra a adolescente, mas quando os policiais mostraram a foto, acabou confessando o delito e foi preso em flagrante.