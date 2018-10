O caso pode ter relação com um ajuste de contas do crime organizado na região de fronteira

A contadora brasileira Elisandra Aranda Maldonado, 38 anos, foi executada com nove tiros de pistola calibre 9 milímetros na manhã deste sábado (13) por volta das 9h em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã (MS).

Segundo investigadores, a vítima saía da feira livre localizada na avenida Tenente Herrero, esquina com a rua Perpetuo Socorro, no centro da cidade paraguaia a bordo de um veiculo Sung Yong Corando, cor preta, com placas IBT 086 Paraguai. Após realizar compras no local, a vítima foi abordada por um casal em uma motocicleta e baleada com nove disparos. A brasileira morreu na hora.

Elisandra era proprietária de uma empresa de contabilidade na cidade paraguaia. Segundo investigadores da Divisão de Homicídio, a vítima estaria grávida. O caso pode ter relação com um ajuste de contas do crime organizado na região de fronteira.

Agentes da Policia Técnica apoiados pelos investigadores de Homicídios e pelo promotor Gabriel Segovia realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML da cidade a espera dos familiares.