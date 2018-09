O brasileiro, Antônio Cesar Cavalheiro Soares (50), proprietário da “Auto Elétrica Soares” situada no bairro Maria Vitoria na cidade de Pedro Juan Caballero, foi atacado a tiros de pistola na manha de terça feira (25), quando chegava ao seu local de trabalho. Antônio foi surpreendido por vários tiros por um homem não identificado que se encontrava a bordo de uma motocicleta com placa do Paraguai.

Segundo informações do site Porã News, o motivo do ataque estaria relacionado a uma discussão no transito, de quando o brasileiro teve uma desavença com o homem que o teria ameaçado e horas após voltou para “acertar as contas” com Antônio

O brasileiro acabou sendo atingido na altura do peito e foi auxiliado pelos agentes da Polícia Nacional do Paraguai e encaminhado até o hospital regional da cidade, onde após receber atendimento medico se encontra estável.

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios do Paraguai, a vítima teria reagido ao ataque ferindo o homem no braço durante o ataque. Depois de atingido, o homem abandonou a sua motocicleta no local e fugiu a pé em direção a cidade de Ponta Porã.

Até o momento a polícia brasileira e a paraguaia não encontraram o homem ferido pelo brasileiro.