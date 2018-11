O brasileiro Valmir dos Campos, 48 anos, trabalhador no ramo de madeiras foi sequestrado por um grupo armado entre a região do Departamento de São Pedro e Amambay, no Paraguai. O crime ocorreu por volta das 15h de segunda-feira (19), ele e mais quatro trabalhadores foram rendidos e seriam levados para um cárcere.

De acordo com informações do Porã News, as cinco vítimas – três paraguaios e dois brasileiros – estavam trabalhando em uma fazenda da região, quando um grupo de homens armados denominado Exército do Povo Paraguaio (EPP) chegou.

Segundo o promotor de Justiça Frederico Delfino, Valmir foi executado a tiros por volta das 17h na mesma região. O grupo queimou maquinários agrícolas e um caminhão da fazenda. Após a execução, o grupo liberou as outras quatro pessoas que foram encontradas na madrugada pelos integrantes da Força Tarefa Conjunta (FTC) da polícia paraguaia.

O corpo de Valmir dos Campos foi encontrado na manhã desta terça-feira (20) pela polícia. O grupo é perigoso e atua tendo como alvo os brasileiros moradores da região que se dedicam a extração de madeiras ou a plantações de soja.

Para o promotor, o EPP possui uma base de treinamento na região e eles mantém há meses duas pessoas sequestradas em cativeiro, não existe a confirmação se essas pessoas foram mortas.