O brasileiro Valmir dos Campos, 48 anos, que foi executado com 11 tiros no Paraguai, na segunda-feira (19), teria morrido no lugar do irmão Celso Campos proprietário da madeireira em que Valdir trabalhava.

Valdir foi sequestrado junto a outros trabalhadores pelo grupo armado Exército do Povo Paraguaio (EPP). A fazenda que funciona a madeireira fica entre a região do Departamento de São Pedro e Amambay, no Paraguai. Valdir era sobrinho do prefeito de Coronel Sapucaia, Rudy Paetzol e morava há alguns anos no local.

O site, ABC Color, informou que o grupo EPP era formado de sete pessoas armadas que renderam os funcionários, e os levaram para um acampamento, onde aguardaram por aproximadamente três horas até a chegada do alvo que era Celso Campos, dono da fazenda.

Como Celso Campos não apareceu os sequestradores decidiram liberar os outros reféns e executar Valdir por ser irmão do alvo.

O grupo armado teria dado ordem para o fazendeiro não desmatar a área, o que não foi obedecido. Depois da execução o EPP queimou maquinários agrícolas e um caminhão da fazenda.

O corpo de Valmir dos Campos foi encontrado na manhã de terça-feira (20) pela polícia. O grupo é perigoso e atua tendo como alvo os brasileiros moradores da região que se dedicam a extração de madeiras ou a plantações de soja.

Outros três trabalhadores que estavam desaparecidos, incluindo um menor de 17 anos, foram encontrados na terça-feira (20).