O pai da primeira vítima matou a autora do crime e seu namorado

No fim da tarde de domingo (9), uma discussão em um bar, no assentamento Carlos Roberto Soares de Mello, em Sonora, causou a morte de três pessoas.

De acordo com informações do Coxim Agora, as vítimas são dois jovens e uma adolescente. A adolescente, Evelyn Pereira Vieira, 16 anos, teria sacado um revólver e atirado contra a cabeça de Marcos da Silva, 21 anos, provocando sua morte.

Ao saber do fato, o pai de Marcos, identificado como “Toninho Baiano”, teria ido atrás da adolescente e do namorado dela, Elzo Reis, matando os dois, com tiros de pistola 6,35 mm.

Em seguida, “Toninho” teria colocado o filho no carro e levado para a cidade, mas, quando chegou no Hospital Rachid Saldanha Derzi, o rapaz já estava sem vida. Marcos deixou esposa e um filho.

Elzo Reis era de Coxim e morava há seis meses, aproximadamente, no assentamento. A adolescente que desferiu o primeiro disparo seria sua namorada.

As mortes mobilizaram as polícias Militar e Civil, assim como a perícia. O caso é investigado.

Elzo era namorado da adolescente que matou a primeira vítima (Foto: Reprodução Facebook)