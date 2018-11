A cabeleireira Joice Espindola (35) acusada assassinar o vendedor Camilo de Freitas em maio deste ano na cidade de Três Lagoas, teria uma passagem criminal por tentativa de homicídio contra o próprio cunhado.

As informações são da Rádio Caçula e constam que Joyce teria dado 12 facadas no parente em um jantar de família.

Ainda conforme a Rádio que afirma ter tido acesso à decisão do ministro Felix Fishcher do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o mesmo levou em consideração o antecedente criminal da cabeleireira que foi enquadrada na categoria de alta periculosidade e por isso teve o pedido de liberdade provisória negado.

Nos autos do processo o ministro ainda pontua que existem provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria e a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública.

A defesa entrou com recurso da decisão e aguarda o parecer do Supremo Tribunal Federal (STF).

O crime

O crime que comoveu o município aconteceu na noite de 23 de maio, quando Camilo discutia com a esposa na região central de Três Lagoas, Joice passava de caminhonete pelo local, viu a cena e acreditou que a mulher seria agredida pelo marido, foi quando decidiu intervir na discussão.

Conforme foi apurado, depois de uma discussão entre Joice e Camilo, a cabeleireira se apossou de uma faca e acompanhada do filho perseguiu a vítima por cerca de 120 metros e o esfaqueou na região do peito.