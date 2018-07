Um cabo do Exército Brasileiro de 21 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na tarde da terça-feira (24), dentro de um quartel localizado no bairro Santana, em São Paulo.

De acordo com o Comando Militar do Sudeste (CMSE), por volta das 13h foi ouvido um disparo de arma de fogo dentro do alojamento dos militares de serviço de guarda do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR). Militares deste quartel servem o Exército e também cursam faculdade.

A assessoria do Comando Militar afirmou que o cabo Antônio Domingos Bezerra Neto foi encontrado dentro do alojamento, no chão, ferido com um tiro na cabeça. Ele foi imediatamente socorrido pela equipe médica do quartel, com apoio de equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e com auxílio da Polícia Militar.

Devido a gravidade dos ferimentos, o cabo foi transportado de helicóptero, no Águia 4, do quartel até o hospital do Mandaqui, também na zona norte, onde morreu.

O jovem começou a servir à tropa em 1º de março de 2016, foi soldado-recruta, soldado e cabo do Exército.

Em nota, o CMSE informou que o comandante do CPOR instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração das causas da morte.