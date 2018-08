Um cadeirante de 43 anos foi executado na manhã de quarta-feira (1°) em uma oficina de conserto de motocicletas, localizada na rua Jose de Jesus Martinez do bairro Bernardino Caballero, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

Um pistoleiro de motocicleta chegou ao local, mandou que as pessoas saíssem do estabelecimento e efetuou 14 disparos de pistola 9 mm contra Pedro Torres Paez, proprietário da oficina. A vítima foi socorrida e conduzida até uma clínica particular em estado grave e morreu horas após ao não resistir aos ferimentos.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica estiveram no local do crime e recolheram evidências que podem colaborar na identificação do autor.