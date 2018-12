Na noite de terça-feira (18), uma mulher de 49 anos foi amarrada e estuprada por dois homens que estavam em um quarto de motel que fica localizado na avenida das Bandeiras. O fato aconteceu logo após a camareira solicitar que a dupla desocupasse o quarto.

De acordo com o boletim de ocorrência, outro funcionário do estabelecimento, ouviu gritos de socorro vindo de um dos quartos, por volta das 22h, foi o momento em que ele foi até onde estava vindo os gritos, e percebeu que a porta estava trancada, então acabou batendo, até que um homem atendeu e questionado sobre o que estava acontecendo, um dos autores disse que estava ele e seu amigo com uma garota de programa.

O funcionário não engoliu a conversa do rapaz, e forçou a entrada, quando se deparou com a sua colega de trabalho caída no chão do banheiro e um dos autores em cima da vítima. Neste momento o suspeito tomou o cassetete que o funcionário estava em sua mão, que saiu correndo e acabou acionando a Polícia Civil.

Quando os policiais chegaram no quarto, a porta estava trancada, foi solicitado que fosse aberta ou seria arrombada. O suspeito de estupro abriu a porta, e a camareira foi encontrada dentro do local, nua e enrolada em uma toalha.

A vítima contou em depoimento que foi arrastada para o quarto, depois de pedir que os dois desocupasse o quarto, porque já havia passado do horário. Quando estava presa, um dos homens acabou rasgando sua calça e obrigou a tirar o restante das roupas.

Ela foi derrubada no chão e teve sua boca e mão amarradas com um pano. Segundo a vítima, um dos homens obrigou a fazer sexo oral. Ela foi agredida, no olho e na mão com o cassetete.

Um dos autores foi preso em flagrante, já o outro acabou fugindo do local antes que os policiais chegassem. Mas de acordo com a camareira, ele não a estuprou, só ajudou a mante-la no quarto.

O homem que foi preso em flagrante será indiciado pelo crime de estupro. Ele e a vítima foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Piratininga.