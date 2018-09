A carga estava do baú do veículo apreendido em várias caixas

Na tarde de terça-feira (25) agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um caminhão com 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, próxima ao km 396 da BR-267, em Maracaju.

De acordo com a PRF, a ação foi durante fiscalização de rotina, onde a equipe recebeu informação que um caminhão, com placas de Canoas-RS, estava abandonado em uma rua adjacente à rodovia no distrito de Vista Alegre.

No compartimento de carga do caminhão tipo baú, foram encontrados vários caixas de cigarros que somaram 275 (duzentos e setenta e cinco) mil maços do ilícito.

O veículo e a carga de cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.