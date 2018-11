Na manhã deste sábado (3) um caminhão carregado com hortifrúti tombou nas proximidades de uma ponte que liga os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 06h e o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme os militares do Corpo de Bombeiros, as informações preliminares seriam de que o motorista da carreta estaria preso nas ferragens, no entanto, ao chegar a equipe encontrou o motorista do veículo fora do mesmo e sem lesões.

Segundo o site Perfil News, o condutor admitiu que dormiu ao volante. A carga estava sendo transportada de São Paulo com destino a Três Lagoas.