Caminhão com madeira ilegal é abandonado em estrada vicinal no interior

Foi realizada uma fiscalização ontem (30) em uma área rural próximo a uma área indígena, foi quando os Policiais Militares Ambientais de Miranda conseguiram apreender um caminhão que estava carregado de postes de madeira.

Dois homens que estavam no caminhão, acabaram fugindo pela mata, quando viram a presença dos policiais, e acabaram deixando o veículo com toda a carga ilegal. A viatura tentou fazer as buscas pelos criminosos, mas não foi possível por causa da escuridão.

A madeira havia sido retirada de uma área indígena conhecida como “Campo dos Índios”, e estaria sendo levada por uma estrada vicinal no município de Bodoquena. O veículo e a madeira foram apreendidos e encaminhados ao quartel da PMA, em Miranda.

Os militares conseguiram identificar os apelidos dos criminosos, e acionará a FUNAI e a Polícia Federal para fazer as investigações deste caso, de furto de madeira em terras indígenas.

Os infratores responderão pelo crime ambiental de transporte ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção. Também poderão responder por furto da madeira, com pena de um a quatro anos de detenção.