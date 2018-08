Policiais da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bela Vista, autuaram na segunda-feira (13), um homem por transporte ilegal de madeira. A ação foi durante fiscalização ambiental na rodovia MS-060.

De acordo com a PMA, o motorista transportava um caminhão boiadeiro da marca com 215 estacas para cerca de madeira da espécie aroeira, colocadas de forma que não fossem vistas a não ser subindo no veículo.

A madeira estava sendo transportada sem a documentação de origem do material transportado (Documento de Origem Florestal – DOF), que é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto vegetal nativo.

O infrator, de 45 anos, que reside em Bela Vista, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1,2 mil. Ele foi conduzido, juntamente com o material, para a Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista e responderá por crime ambiental de transporte ilegal de madeira. A pena é de seis meses a um ano de detenção.