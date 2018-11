Na manhã desta segunda-feira (19) um caminhão da empresa Donana Alimentos tombou na rotatória do peixe, na MS-156. A rotatória é a que liga Dourados a Itaporão.

Segundo informações repassada ao site Itaporã News, o caminhão estava carregado com produto da empresas Donana alimentos, quando na rotatória do peixe, o mesmo apresentou problemas mecânico, onde perdeu o freio.

O motorista tentou fazer o contorno da rotatória, mas não obteve êxito vindo a tombar às margens direita da rodovia, por sorte o motorista só teve escoriações.

Após o acidente, a Polícia Militar de Itaporã foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e para evitar novos acidentes.

Uma equipe do corpo de Bombeiros de Dourados esteve no local, e o motorista foi encaminhado para um hospital do município.