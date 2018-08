Agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) apreenderam, no km 21 da BR-463, em Dourados, cerca de 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na tarde de sábado (18).

Segundo informações do Dourados News, durante fiscalização da Operação Égide, a equipe abordou dois veículos, o primeiro um caminhão baú, com placas de Campo Grande, conduzido por um homem, de 49 anos e o segundo veículo um Scania, com placas de Cascavel (PR), conduzido por um homem, de 38 anos.

No compartimento de carga de ambos os veículos, a equipe encontrou várias caixas de cigarros, que ao todo somaram 800 mil maços do ilícito.

O condutor do caminhão baú declarou que levaria a carga de Ponta Porã até São Paulo (SP), e receberia a quantia de R$ 15 mil.

O motorista do Scania declarou que receberia R$ 8 mil para levar a carga. Ele não informou o local para onde ia.