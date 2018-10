A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha escondida no teto de um caminhão frigorífico nesta terça-feira (23), na BR-163.

A apreensão foi no posto da PRF próximo à Campo Grande. No caminhão, além do motorista, André Luiz Almiron Marques, 35 anos, estavam a namorada dele, Aline Arguello, 24 anos, e uma criança de 5 anos.

Por conta do comportamento do motorista, os policiais decidiram revistar o veículo e encontraram a maconha divida em tabletes em um fundo falso no teto do baú. O homem informou que pegou o veículo carregado com a droga em Amambai e levaria a droga até Paranaíba, e receberia R$ 8 mil pelo transporte. Ele disse ainda que a namorada não sabia do transporte.

Foram apreendidos 1.123kg de maconha, uma quantia de R$ 735,82 e um celular. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande.