A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça feira (20) no km 191 da BR-060, em Camapuã, interior de Mato Grosso do Sul, uma caminhonete transportando maconha.

Durante fiscalização, foi dada ordem de parada a uma caminhonete S10, de cor branca, com placas aparentes de Fortaleza, no estado do Ceará. O motorista não obedeceu à ordem e empreendeu fuga. Os policiais então iniciaram um acompanhamento tático por seis quilômetros. Na altura do km 197, em Camapuã, o condutor do automóvel abandonou o veículo e fugiu a pé.

Ao localizar a caminhonete, os policiais verificaram que ela estava carregada com 823 quilos de maconha. A equipe realizou buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado.

O veículo estava com placas adulteradas, sendo de origem da cidade de Brusque, em Santa Catarina, com ocorrência de roubo desde junho de 2018.

O veículo e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.