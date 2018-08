Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na madrugada desta terça-feira (21), 500 kg de agrotóxico de origem chinesa, no km 540 da BR-163, em Bandeirantes.

Segundo informações da PRF, a ação foi durante uma fiscalização de rotina, onde a equipe da PRF abordou uma camionete, com placas de Campo Grande, conduzido por um homem de 41 anos.

Os agentes encontraram no interior do veículo, vários pacotes de agrotóxicos que somaram 500 kg do ilícito.

O condutor declarou ter pegado os agrotóxicos em Pedro Juan Caballero, levaria até Goiânia-GO e receberia a quantia de R$ 5 mil.

A equipe encontrou ainda 31 eletrônicos, de origem estrangeira, sem documentação fiscal que comprovasse a introdução regular dos produtos em território nacional.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Campo Grande.