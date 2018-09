A Polícia Rodoviária Federal age mais uma e acaba recuperando uma caminhonete que estava transportando uma motocicleta em sua cabine, os dois veículos eram roubados. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28) e o destino seria o Paraguai.

A PRF avistou uma caminhonete, na BR-463 no km 68, em Ponta Porã. E deram o sinal para fazer a abordagem, mas o condutor não respeitou a ordem e empreendeu fuga. E mesmo com os sinais luminosos e sonoros, o motorista do veículo com placa de Dourados não parou.

Sem respeitar qualquer tipo de sinalização, o motorista acabou furando um bloqueio do Exército Brasileiro em um posto de fiscal. E quando ele estava chegando ao distrito de Sanga Puitã, ele tentou entrar no país vizinho, mas acabou perdendo o controle da direção e fugindo a pé.

Quando os policiais olharam o veículo, dentro dele havia uma moto com registro de furto/roubo com placa de Brasília/DF e um par de placas de Curitiba/PR. Os criminosos haviam retirado o banco traseiro para colocar a motocicleta.

A caminhonete não ainda não era emplacada, e constava um registro de roubo no dia 21 de março de 2018 em Brasília. Os dois veículos foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã/MS.