Na noite de quinta-feira (26), um assalto chamou a atenção, na cidade de Ponta Porã, quando ladrões abordaram o motorista de uma caminhonete de cor branca, membro da família Aidar. Dentro do veículo estavam a esposa e uma filha menor do casal. Para levar o veiculo, os bandidos fizeram ameaças a mulher e a criança com arma. Logo após, os bandidos deixou as vítimas no local e seguiram rumo ignorado com o veículo.

Imediatamente a família entrou em ação e após falar com várias pessoas no Paraguai, receberam no início da manhã de sábado (29), a informação que a caminhonete havia sido deixada em estrada vicinal da fronteira. A camionete estava do jeito que havia sido levada, até as placas originais que já tinham sido tiradas do veiculo estavam na carroceria.

Segundo o site Ponta Porã Informa, Adel Hassan Aidar, disse que o veiculo tem seguro, mas procurou trazer de volta sua caminhonete porque considerou um abuso por parte dos marginais apontar armas para sua família e por isso, agiu imediatamente. “Quis mostrar aos bandidos que eles mexeram com a pessoa errada, pois sou um homem trabalhador e de família. Conseguiu tudo que tenho através do fruto de meu trabalho”.