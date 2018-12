Uma camionete foi encontrada incendiada na manhã desta quinta-feira (6) na região de colônia na fronteira do Brasil com o Paraguai. O veículo teria sido utilizado por pistoleiros em um ataque a Pedro Gimenes, sobrinho do traficante Pavão, em Pedro Juan Caballero.

De acordo com o site Porã News, moradores da colônia Cerro Coraí encontraram o veículo e alertaram os investigadores da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero. A camionete modelo GM tipo Blazer, cor branca teria sido incendiada no local.

Os agentes da Polícia Técnica realizaram procedimentos de praxe e encaminharam o veículo para a base da Direção de Investigações de Casos Puníveis para uma melhor verificação. A hipótese é de que o mesma tenha sido utilizado no atentado contra o empresário Pedro Gimenes na tarde de terça-feira (4), em Pedro Juan Caballero.